Tiger Kratz kam aus Schweden, um Nachwuchs in Magdeburg zu zeugen. Nun zieht der Kater weiter nach Ungarn - mit gleichem Auftrag.

Magdeburg - Der sibirische Tiger Kratz aus dem Magdeburger Zoo ist nach Ungarn umgezogen. Dort soll der Kater Nachwuchs zeugen, wie der Zoo mitteilte. Dem Magdeburger Zoo-Team sei der Abschied schwergefallen. Die Gewissheit, dass Kratz nun für die weitere Stärkung der Population der stark gefährdeten Raubkatzenart beitragen wird, überwiege aber, sagte Zoodirektor David Pruß.

Kratz' neues Zuhause ist jetzt der Zoo Sóstó im Nordosten Ungarns. Der Tiger war 2022 aus Schweden nach Magdeburg gekommen - auch damals schon mit dem Auftrag für Nachwuchs zu sorgen. Im Mai 2025 ging dieser Plan auf und die Tigerkatze Sheera brachte vier Jungtiere zur Welt.

Der Zoologische Garten Magdeburg wurde 1950 gegründet und zählt eigenen Angaben nach zu den artenreichsten Zoos in Mitteldeutschland. Auf rund 20 Hektar leben demnach fast 700 Tiere aus 150 Arten.