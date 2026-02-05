Die Kennzeichen sind entstempelt, der Wagen offen und heraus strömt der Geruch von Gras. In Magdeburg stößt die Polizei auf einen Transporter mit Drogen, Zigaretten und einem mysteriösen Granulat.

Bei einer Streifenfahrt fiel den Beamten ein Transporter auf - im Inneren fanden sie Drogen. (Symbolbild)

Magdeburg - Drogen und Tabakwaren in einem geschätzt unteren sechsstelligen Gesamtverkaufswert hat die Magdeburger Polizei in einem Transporter sichergestellt. Der Wagen sei Streifenkräften am Montag aufgefallen, weil die Kennzeichen entstempelt waren, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Das Fahrzeug war nicht verschlossen, aus dem Inneren strömte den Beamten ein starker Cannabis-Geruch entgegen, so die Polizei weiter.

Bei der kriminaltechnischen Untersuchung stellte sich heraus, dass sich in sichergestellten Tüten und Kartons Cannabis im unteren zweistelligen Kilogrammbereich befand, ein bisher unbekanntes Granulat sowie diverse unverzollte Zigaretten und E-Zigaretten. Die Ermittlungen laufen.