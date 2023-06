Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat Drittliga-Torschützenkönig Ahmet Arslan verpflichtet. Der Fußball-Zweitligist holte den Angreifer von Liga-Konkurrent Holstein Kiel. In der vergangenen Saison war der 29-Jährige an Dynamo Dresden ausgeliehen gewesen. Für die Sachsen erzielte er 25 Treffer und war damit der Top-Torschütze in der 3. Liga. Dynamo hatte vergeblich auf eine Weiterbeschäftigung Arslans gehofft. Auch bei Bundesliga-Absteiger Hertha BSC soll eine Verpflichtung des Stürmers erwogen worden sein.

„Mit Ahmet konnten wir einen erfahrenen, torgefährlichen Spieler für uns gewinnen, der gerade eine sehr gute Saison hinter sich hat“, wurde Magdeburgs Trainer Christian Titz am Freitagabend in einer Pressemitteilung zitiert. „Ahmet bringt eine enorme Abschluss-Qualität mit und wird unser Offensivspiel bereichern. Zuletzt in Dresden hat er gezeigt, wie wertvoll er sein kann. Das möchte er jetzt auch in der 2. Liga bei uns beweisen“, sagte FCM-Geschäftsführer Otmar Schork. Bei den Magdeburgern wird Arslan künftig die Rückennummer acht tragen.