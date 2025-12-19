Der 1. FC Magdeburg hat sein Testspielprogramm im Wintertrainingslager komplett. Neben einem Schweizer Erstligisten trifft das Team von Trainer Sander auf einen Zweitliga-Absteiger.

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sein Trainingsprogramm im Wintertrainingslager im türkischen Side vervollständigt. Neben dem Schweizer Erstligisten FC Winterthur bestreitet die Mannschaft von Trainer Petrik Sander einen weiteren Test gegen den Drittligisten SSV Ulm, wie der Verein mitteilte.

Der aktuelle Tabellen-16. fährt wie in den beiden vergangenen Jahren nach Side und schlägt am Mittelmeer vom 3. bis 10. Januar sein Trainingslager auf. Am 6. Januar treffen die Magdeburger auf den Tabellenletzten der Schweizer Eliteklasse, drei Tage später steht der Test mit dem aktuellen Tabellen-18. der dritten Liga an. Orte und Anstoßzeiten will der Verein bald bekanntgeben.