Im Landkreis Mansfeld-Südharz wird ein achtjähriges Mädchen von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.

Allstedt - Bei einem Verkehrsunfall in Allstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist ein achtjähriges Mädchen leicht verletzt worden. Eine Fahrerin hatte es mit dem Auto in Schrittgeschwindigkeit angefahren, wie die Polizei mitteilte. Das Kind sei auf die Straße gestürzt. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen zur weiteren Behandlung in eine Klinik.