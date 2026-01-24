Goslar - Ein Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug bei Goslar aufgrund von Eisglätte gegen eine Ampel geprallt. Bei dem Unfall am Freitag auf der Kreuzung der Bundesstraßen 82 und 6 fiel die Lichtzeichenanlage komplett aus, wie die Polizei mitteilte. Der 20 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Der Verkehr im Kreuzungsbereich wird demnach nun durch eine Notbeschilderung geregelt. Die genaue Schadenshöhe stand laut Polizei zunächst nicht fest.