Großeinsatz in Dresden: Ein Mädchen wird von einer Straßenbahn erfasst und eingeklemmt. Die Feuerwehr hebt die Tram an, um das Mädchen zu befreien. Was ist bislang über den Unfall bekannt?

Dresden - Ein Mädchen ist in Dresden von einer Straßenbahn erfasst und zwischen dem Zug und dem Bahnsteig eingeklemmt worden. Für die Rettung der 13-Jährigen hob die Feuerwehr am Morgen die Straßenbahn an, wie die Behörde mitteilte. Das Mädchen wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht klar. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Tram musste zweimal angehoben werden

Laut Feuerwehr bestand die Gefahr, dass das Mädchen sich unterkühlt. Mit Decken und einem Halogen-Scheinwerfer wurde sie gewärmt. Um das Kind zu befreien, wurden Teile des Geländers am Bahnsteig entfernt. Anschließend wurde die Straßenbahn angehoben, wobei der Bahnsteig absackte und der Zug zu kippen drohte.

Beim zweiten Hebevorgang wurde das Mädchen schließlich befreit. Laut Feuerwehr wurden die Straßenbahnfahrerin, Angehörige der Verletzten und mehrere Schüler einer Oberschule versorgt, die den Unfall beobachtet hatten. Die Fritz-Löffler-Straße wurde stadtauswärts in Richtung Autobahn gesperrt. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften vor Ort.