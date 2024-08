Erfurt/Saalfeld - Weil er mit den Worten „Heute hängst Du noch Plakate auf, morgen hängst Du“ am Telefon bedroht worden sei, hat der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands der Linken, Daniel Starost, Anzeige erstattet. Die Polizei in Saalfeld bestätigte am Dienstag, dass in diesem Zusammenhang eine Anzeige gegen unbekannt wegen Bedrohung aufgenommen sei.

Möglicher Zusammenhang mit Plakatier-Aktion

Starost erklärte gegenüber dpa, dass er am Freitag und Samstag zwei Anrufen mit dem genannten Wortlaut über sein Arbeitshandy bekommen habe. Die Nummer sei öffentlich. Eine Frauenstimme sei zu hören gewesen. Am Donnerstag zuvor habe er Wahlplakate angebracht und davon ein Video bei der Plattform Tiktok online gestellt. Starost kandidiert bei der Landtagswahl im Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt 1. Als Reaktion auf das Video habe er auch eine Mail mit einem Screenshot aus dem Video geschickt bekommen, in der er unter anderem beleidigt worden sei. Der Politiker sieht einen Zusammenhang mit den Anrufen. Am Montag habe er dann Anzeige erstattet.

Starost: Neue hässliche Form der Bedrohung

Beleidigungen beim Plakatieren sei er durchaus gewohnt, auch Hasskommentare gehörten schon zum Alltag. Die Anrufe stellten für ihn aber eine hässliche neue Form der Bedrohung im Wahlkampf dar. „Das macht sehr nachdenklich und auch Angst.“

In den vergangenen Monaten kam es mehrfach zu Angriffen gegen Parteibüros und auch Politiker selbst. Unter anderem wurde in Dresden der SPD-Wahlkämpfer Matthias Ecke krankenhausreif geschlagen. In Thüringen war im Juli ein Holzkreuz vor dem Büro der Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) in Bleicherode aufgestellt worden. Darauf war die Aufschrift „Deutsche Opfer, Fremde Täter“ zu sehen sowie ein gemaltes Messer, von dem Blut zu tropfen scheint. Ebenfalls im Juli hatten Unbekannte das Linke-Wahlkreisbüro von Ministerpräsident Bodo Ramelow und den Landtagsabgeordneten Karola Stange und André Blechschmidt in Erfurt angegriffen und eine Scheibe beschädigt.