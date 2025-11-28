In Nordhessen wird in der Nacht ein Auto gestohlen. Es taucht kurz darauf in der Nähe von Leipzig auf. Wie die Polizei den Dieb fassen konnte und was jetzt auf ihn zukommt.

Ein mutmaßlicher Autodieb ist nach einer Verfolgungsfahrt in Sachsen festgenommen worden. (Symbolbild)

Immenhausen/Leipzig - Wenige Stunden nach dem Diebstahl eines Luxusautos in Hessen ist der mutmaßliche Täter in Sachsen festgenommen worden. Zuvor hatte er versucht, der Polizei bei Leipzig zu entkommen und war aufs Gaspedal getreten, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte.

Der 32-Jährige soll gegen 3.00 Uhr am Freitagmorgen im nordhessischen Immenhausen ein 170.000 Euro teures Auto gestohlen vor einem Wohnhaus haben. In den frühen Morgenstunden bemerkte der Eigentümer den Diebstahl und alarmierte die Beamten.

Verfolgungsfahrt in der Nähe von Leipzig

Daraufhin sei europaweit nach dem SUV gefahndet worden. In der Nähe von Leipzig wurde den Angaben nach eine Streife auf das gestohlene Fahrzeug aufmerksam. Die Polizisten nahmen demnach die Verfolgung auf und versuchten, den Autodieb zu stoppen. Dieser habe Gas gegeben und versucht, zu entkommen. Bei seinem Fluchtversuch habe er jedoch einen Unfall verursacht und konnte festgenommen werden.

Der 32-Jährige soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Auto wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Tatverdächtigen und mögliche Komplizen.