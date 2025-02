Bald treten wieder Promis an, um die Tanzshow „Let's Dance“ zu gewinnen. Die Frage lautet nur: Kann das wirklich jeder schaffen? Ein Teil der Antwort von Profi Valentin Lusin könnte sie verunsichern.

Düsseldorf - Tanzprofi Valentin Lusin hat eine schlechte Nachricht für Promis, die mal die RTL-Show „Let's Dance“ gewinnen wollen. Seiner Meinung nach ist das nämlich manchmal gar nicht möglich. „Jeder kann sich zu Musik bewegen. Das ist uns Menschen in die Wiege gelegt. Daher kann auch jeder tanzen. Aber: Nicht jeder kann Paartanz“, erklärte der 37-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Dabei gehe es nämlich auch um Regeln. Man müsse sich Schritte merken. „Und da zeigt sich dann, ob jemand Talent hat oder nicht“, sagte er.

Die Zeit ist das Problem

„Mit unendlich viel Zeit würde wohl auch jeder irgendwann Paartanz beherrschen. Bei dem Zeitplan von "Let’s Dance" aber ist das nicht möglich“, so Lusin, der die Show 2023 zusammen mit Model Anna Ermakova gewann, der Tochter von Ex-Tennisstar Boris Becker. „Daher lautet die Antwort leider: Es gibt Promis, mit denen man nicht ins Finale kommen kann“, sagte er. „Spaß macht es aber trotzdem.“

„Let's Dance“ gehört zu den erfolgreichsten Showmarken im deutschen Fernsehen. Tanzprofis versuchen dabei, Prominente so zu trainieren, dass sie um den Sieg mittanzen können. Am 21. Februar beginnt eine neue Staffel. Bei den Promis gehen unter anderem Schauspielerinnen Simone Thomalla und Diego Pooth, der Sohn der Moderatorin Verona Pooth, an den Start. Valentin Lusin hat jüngst zusammen mit seiner Frau Renata Lusin eine Autobiografie veröffentlicht.