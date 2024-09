Wolfsburg - Lukas Nmecha steht beim VfL Wolfsburg vor seinem Comeback. Der lange verletzte Offensivspieler soll im Testspiel gegen Fußball-Zweitligist Hannover 96 an diesem Freitag (12.00 Uhr) erstmals wieder zum Einsatz kommen.

„Lukas wird spielen, er wird anfangen“, sagte VfL-Coach Ralph Hasenhüttl „AZ/WAZ“. „Wie lange er spielen wird, werden wir sehen. Aber er ist dabei“, sagte Hasenhüttl.

Lange Leidenszeit

Nmecha (25) hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Zunächst fiel der Nationalspieler monatelang wegen einer Verletzung an der Patellasehne aus, dann setzten ihn schwerwiegende Muskelprobleme im Oberschenkel wochenlang außer Gefecht. In der vergangenen Saison kam Nmecha daher nur auf vier Einsätze und lediglich 82 Minuten Spielzeit.

Hasenhüttl freut sich, dass Nmecha nun große Fortschritte gemacht hat und bald auch wieder ein Kandidat in der Bundesliga sein wird. „Im Training siehst du, was er für eine Eleganz am Ball hat. Seine Bewegungen sind einzigartig. Absolute Top-Liga“, lobte der Wolfsburger Trainer.