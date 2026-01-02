Jedes Jahr gibt es in Deutschland zig neue Lottomillionäre. Sechs Mal gingen die Millionengewinne in diesem Jahr nach Brandenburg.

Sechs Lottomillionäre gab es im vergangenen Jahr in Brandenburg. (Symbolbild)

Potsdam - Sechs Brandenburger haben im vergangenen Jahr Lotto-Gewinne in Millionenhöhe abgeräumt. „Mehr als 88,3 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr in Form von 6,5 Millionen Einzelgewinnen an Lottospielende in Brandenburg ausgezahlt“, sagte Anja Bohms, Geschäftsführerin der Brandenburger Lotto GmbH.

Bereits Anfang Januar wurde der höchste Gewinn des Jahres verzeichnet: Ein Dauerspieler aus dem Landkreis Oder-Spree gewann in der Samstagsziehung vom 11. Januar gleich 3,41 Millionen Euro. Eingesetzt hatte er lediglich 3,70 Euro und knackte mit sechs Richtigen die Gewinnklasse 2. Den letzten Brandenburger Millionengewinn des Jahres räumte eine Spielerin aus der Prignitz in Höhe von 1,13 Millionen Euro in der Gewinnklasse 2 ab.

Damit zählt Brandenburg seit dem Jahr 1991 nun insgesamt 136 Millionäre, die über die Spiele der landeseigenen Lotteriegesellschaft gekürt wurden.