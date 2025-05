Aufatmen im Landkreis Wittenberg: Die A9 bei Coswig ist seit dem Abend wieder frei. Vor zwei Tagen waren dort zwei Lastwagen an einer Baustelle frontal zusammengestoßen.

Coswig - Zwei Tage nach einem Lastwagen-Unfall rollt der Verkehr auf der A9 bei Coswig im Landkreis Wittenberg wieder in beide Richtungen. Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Abend mitteilte, sei die Autobahn seit 21.00 Uhr wieder freigegeben.

Bei dem Unfall am Mittwochmittag waren zwei Sattelzüge an einer Baustelle frontal ineinander gefahren. Die zwei schwer verletzten Fahrer kamen mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser.

Die Bergung der beiden Fahrzeuge gestaltete sich sehr aufwendig. Einer der Gründe für die lange Bergungsdauer sei gewesen, dass einer der Lastwagen mit Gas als Treibstoff fuhr, das erst kontrolliert abgebrannt werden musste, erläuterte ein Polizeisprecher.