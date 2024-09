Göttingen - Nach einem Verkehrsunfall ist die A7 ab der Anschlussstelle Echte im Landkreis Northeim in Fahrtrichtung Hannover gesperrt. Ein Lkw sei am frühen Abend umgekippt und durch die Leitplanke die Böschung heruntergerutscht, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer sei schwer verletzt in eine Klinik geflogen worden.

Der Verkehr werde über die Anschlussstelle umgeleitet, teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit. Ab der Anschlussstelle Seesen könne die Autobahn regulär in nördliche Richtung befahren werden. Auf die Einhaltung einer Rettungsgasse im Rückstau wird hingewiesen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.