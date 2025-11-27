Bei einem Spurwechsel eines Lastwagens kommt es auf der A4 nördlich von Dresden zu einem Unfall. Ein Kind wird dabei schwer verletzt.

Dresden - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto auf der A4 nördlich von Dresden ist ein drei Jahre altes Kind schwer verletzt worden. Der Dreijährige wurde nach dem Unfall am Mittwochabend in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Laut Polizei wechselte der Lastwagenfahrer nach dem Dreieck Dresden-Nord den Fahrstreifen nach rechts und stieß dabei mit seinem Sattelzug mit dem Auto zusammen, in dem das Kind saß. Der Wagen wurde seitlich getroffen und drehte sich. Die 38 Jahre alte Mutter, die den Wagen fuhr, blieb unverletzt.