In der Nacht kommt es auf der Bundesstraße im Landkreis Osnabrück zu einem Unfall. Ein Lastwagen mit Tausenden Hühnern gerät von der Fahrbahn. Die Strecke ist in Richtung Diepholz gesperrt.

Belm - Ein Lastwagen mit rund 9.000 Hühnern an Bord ist auf der B51 bei Belm (Landkreis Osnabrück) verunglückt. Der 41 Jahre alte Fahrer und die Tiere blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw war gegen 2.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Belm-Nord und Belm-Ost aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und über rund 80 Meter an der Außenschutzplanke entlanggeschrammt.

Dabei wurde der Tank beschädigt, sodass mehrere Hundert Liter Diesel auf die Fahrbahn liefen. Der Lastwagen kam schließlich quer zur Straße in der Schutzplanke zum Stehen und blockiert seitdem die Fahrtrichtung Diepholz. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit. Ziel des Transportes war Barnstorf (Landkreis Diepholz), sagte ein Polizeisprecher.

Aufwendige Bergung mit Umladung der Tiere

Die B51 ist in diesem Bereich weiterhin gesperrt, der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Nach Einschätzung der Polizei dürfte die Sperrung noch bis zum Mittag andauern. Für Bergung und Umladung der Tiere ist ein längerer Einsatz nötig.

Die Fahrbahn ist durch den ausgelaufenen Diesel stark verschmutzt und muss gereinigt werden, damit kein Kraftstoff ins Erdreich gelangt. Sie sei derzeit schmierig, hieß es. Vor Ort sind auch Vertreter der unteren Naturschutzbehörde und des Veterinäramtes. Angaben zur Unfallursache und zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst nicht vor.