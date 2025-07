An der Grenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt kommt ein 26-Jähriger von der Straße ab. Die Ursache ist bislang unklar, doch die Folgen sind schwer.

Lützen - Ein Mann ist mit seinem Lkw am Montagnachmittag an der A38 Richtung Göttingen umgekippt und hat sich schwer verletzt. Der 26-Jährige war zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West und Lützen (Burgenlandkreis) aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Etwa 120 Meter hinter der Fahrbahn stürzte das Fahrzeug am Montagnachmittag auf einem Grünstreifen auf die Seite.

Die Autobahn 38 in Richtung Göttingen war zwischen den betroffenen Anschlussstellen für etwa fünf Stunden gesperrt.