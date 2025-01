Bei dem Unfall verlor der Lkw Hunderte Plastikkisten. In einer Richtung ist die Autobahn voll gesperrt.

Möckern - Ein Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn 2 bei Möckern (Landkreis Jerichower Land) mit seinem Fahrzeug umgekippt und schwer verletzt worden. Der 50-Jährige habe am Nachmittag aus bislang unbekannter Ursache auf der Richtungsfahrbahn Hannover die Kontrolle über die Sattelkombination verloren, teilte die Polizei mit. Er wurde demnach in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Lkw kam auf der Mittelschutzplanke zum Liegen und verlor seine gesamte Ladung. Hunderte Plastikkisten verteilten sich quer über die Fahrbahn, teilweise auch auf die Richtungsfahrbahn Berlin. Die Bergung dauerte am Abend noch an. In Richtung Hannover wurde die A2 ab der Anschlussstelle Ziesar voll gesperrt. Auf der Gegenfahrbahn kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.