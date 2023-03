Ingersleben - Ein Lastwagen hat am Freitagmorgen auf der Autobahn 2 in der Höhe von Alleringersleben (Landkreis Börde) die Mittelleitplanke komplett durchbrochen. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, wurde dabei niemand verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer hinter dem Steuer eingeschlafen.

Der Lkw hatte den Angaben zufolge drei Lastwagen-Zugmaschinen geladen. Durch die Kollision wurde die Mittelleitplanke auf einer Länge von 30 Metern beschädigt. Am Lkw und an der Strecke entstand nach Polizeiangaben ein Gesamtschaden von rund 45.000 Euro. Die Autobahn war laut Polizei gegen Freitagmittag in Richtung Hannover noch immer voll gesperrt. Nähere Angaben zur Unfallursache machte die Polizei zunächst nicht.