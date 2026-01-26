Das Fahrzeug kommt bei Glätte von der Straße ab und bleibt liegen. Nun staut sich der Verkehr in dem Bereich.

Lüderitz - Auf der A14 zwischen Tangerhütte und Lüderitz blockiert ein liegengebliebener Lastwagen die Ausfahrt in Richtung Lüderitz. Nach Angaben der Polizei kam der Lkw in den frühen Morgenstunden bei Glätte von der Straße ab. Verletzte gibt es ersten Erkenntnissen zufolge keine. Der Verkehr staut sich in dem Bereich. Wann die Ausfahrt wieder freigegeben wird, ist bislang unklar.