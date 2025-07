LKA-Chef will junge Menschen auf Gaming-Plattform ansprechen

Wechsel an Behörden-Spitze

Hannover - Beleidigungen, psychische Gewalt, sexueller Missbrauch: Kinder und Jugendliche werden im Internet häufig Opfer von schwersten Straftaten. Der neue Präsident des Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen, Thorsten Massinger, setzt sich dafür ein, dass die Polizei im digitalen Raum mehr Präsenz zeigt - vor allem auch, um junge Menschen auf die im Web lauernden Gefahren aufmerksam zu machen. „Etwa zweieinhalb bis vier Millionen Menschen sind jeden Tag auf Twitch unterwegs“, sagte der 47-Jährige. Diese Personen seien durch Streifenpolizisten kaum zu erreichen.

Auf der bei Gamern beliebten Plattform Twitch könne die Polizei dagegen Kindern und Jugendlichen Hilfestellungen geben, zum Beispiel wie sie sich im Fall von Cybergrooming verhalten sollen, sagte Massinger. Der Begriff meint die gezielte Anbahnung von Kontakten zu Minderjährigen im Internet. Die Täter geben sich oft selbst entweder als Jugendliche oder verständnisvolle Erwachsene aus. Sie manipulieren ihre jungen Chat-Partnerinnen und -Partner und bringen Kinder unter anderem dazu, ihnen Nacktbilder oder Videos zu schicken.

„Wenn aus Liebe Gewalt wird“ - Infos über Stalking bei Twitch

Seit Ende vergangenen Jahres streamt ein Team der Polizeidirektion Hannover regelmäßig bei Twitch, nach eigenen Angaben als erste Polizeibehörde in Deutschland. Es handelt sich um ein Pilotprojekt. Die „Twitch-Officers“ zocken Videospiele, plaudern und beantworten Fragen. Zu Gast sind auch Fachleute des Landeskriminalamtes Niedersachsen, wie eine Beamtin, die über die Kampagne „Herzschlag. Wenn aus Liebe Gewalt wird“ informierte. Stalking durch Ex-Partner betrifft auch viele junge Frauen.

Massinger will zudem Eltern für die Kriminalität im digitalen Raum sensibilisieren. Man müsse sich nur einmal bei einer bei Jugendlichen beliebten Plattform mit einem fiktiven Namen wie „Lena12“ anmelden und dann die Kommentare anschauen, sagte der LKA-Chef. Es sei erschreckend, was dort an Übergriffigem passiert. Neben dem Thema Cybergrooming seien auch Challenges im Internet eine Gefahr, insbesondere für junge Menschen.

Massinger: Junge Menschen radikalisieren sich im Internet

Im Einzelfall finde auch eine Radikalisierung von Jugendlichen im Internet statt, sagte der Behördenleiter. So gebe es bei Videospielen mit Weltkriegs-Szenarien einige Benutzernamen mit „88“ oder „18“. In der rechtsextremen Szene stehen diese Zahlencodes für „Heil Hitler“ beziehungsweise „Adolf Hitler“. „Das ist besorgniserregend“, sagte Massinger. „Wir tun als Polizei gut daran, im digitalen Raum stärker präventiv unterwegs und ansprechbar zu sein.“

Massinger wurde vor einem Monat von Innenministerin Daniela Behrens (SPD) offiziell zum Präsidenten des Landeskriminalamtes Niedersachsen genannt. Schon am 1. Mai hatte der 47-Jährige die Dienstgeschäfte von seinem Vorgänger Friedo de Vries (60) übernommen, der als Polizeipräsident zurück nach Osnabrück ging. Das LKA Niedersachsen hat etwa 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ist laut Innenministerium die Zentralstelle für Aufgaben der Kriminalitätsbekämpfung im Bundesland.