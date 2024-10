In den letzten Jahren trat Lionel Richie auf vielen Festivals auf. 2025 gibt er auf seiner Europa-Tournee fünf Konzerte in Deutschland.

London/Los Angeles - Sänger Lionel Richie („Hello“, „All Night Long“) geht im kommenden Jahr wieder auf Tour - und kommt dabei auch nach Deutschland. Der 75-jährige US-Superstar wird in Köln (22. Juni, Lanxess-Arena), Oberhausen (24. Juni, Rudolf-Weber-Arena), Hamburg (29. Juni, Barclays-Arena), Berlin (3. Juli, Uber-Arena) und München (9. Juli, Olympiahalle) auf der Bühne stehen.

Auftakt der „Say Hello To The Hits“-Tour ist am 31. Mai im nordirischen Belfast. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur sagt Richie, er freue sich auf jede Stadt „von Oberhausen bis Berlin“.

„Auf der Bühne bin ich zu Hause“, so die Soul-Ikone. Und der Sänger betont: „Mein Urlaub ist, dass ich eine Show in Oberhausen buchen darf und ein Konzert in München.“

50 Jahre ist es her, dass „Machine Gun“, das Debütalbum seiner ersten Band The Commodores, veröffentlicht wurde. Seine letzte echte Europa-Tournee fand 2018 statt.