Erfurt - Die Linke in Thüringen will auch im Wahlkampf 2024 auf Spenden von Unternehmen verzichten. „Wir sind die einzige Partei, die keine Unternehmensspenden nimmt“, sagte die Parteivorsitzende Ulrike Grosse-Röthig am Freitag in Erfurt. Die Partei finanziere sich vor allem aus Mitgliedsbeiträgen, aber auch aus privaten Spenden.

Ministerpräsident Bodo Ramelow, der die Linke erneut als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen soll, hatte kürzlich auf X (vormals Twitter) geschrieben: „Die Partei „die Linke“ nimmt keine Spenden aus der Wirtschaft an und deshalb steht unser LobbyKonto auf Null. Wir stehen unbestechlich auf der Seite derer, die einen verlässlichen Staat brauchen und nicht derer, die sich alles kaufen!“