Linke und FDP in Sachsen bieten die Kurzform ihrer Wahlprogramme auch in sorbischer Sprache an (Archivbild).

Dresden - Mehrere Parteien in Sachsen setzen im aktuellen Wahlkampf für die Bundestagswahl auf sprachliche Vielfalt. Die Linken und die FDP haben die Kurzform ihres Wahlprogramms auch auf Sorbisch veröffentlicht. Grüne und CDU werben im Siedlungsgebiet der Sorben in Ostsachsen zumindest mit Plakaten in sorbischer Sprache.

„Die Sorben sind ein unverzichtbarer Teil der sächsischen Identität. Mit der Übersetzung unseres Wahlprogramms in Obersorbisch zeigen wir nicht nur Respekt vor ihrer Sprache und Kultur, sondern auch, dass wir ihre Anliegen ernst nehmen“, erklärte Matthias Schniebel, stellvertretender FDP-Landesvorsitzender und Bundestagskandidat im Wahlkreis Bautzen.

Die Linke bietet neben Deutsch und Versionen in einfacher sowie in leichter Sprache die Kurzform des Programmes auch in 16 weiteren Sprachen an, darunter in Farsi, Arabisch, Dänisch, Hebräisch und Vietnamesisch. Die SPD offeriert ihr Wahlprogramm zusätzlich zur deutschen Version noch in leichter Sprache, zum Anhören und in Kurzversionen auch auf Englisch, Polnisch, Türkisch und Arabisch.