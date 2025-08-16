Neue Vorteile für Engagierte? Im Landtag in Magdeburg wird darüber beraten, ob es Vergünstigungen für all jene geben soll, die sich für das Gemeinwohl einsetzen.

Die Linke im Landtag spricht sich dafür aus, ehrenamtliches Engagement in Sachsen-Anhalt besser zu unterstützen. (Symbolfoto)

Magdeburg - Die Linke im Landtag spricht sich dafür aus, ehrenamtliches Engagement in Sachsen-Anhalt besser zu unterstützen. Eine Gesetzesinitiative sieht die Einführung einer Ehrenamtskarte vor, die Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr und freien Eintritt in kommunale Schwimmbäder bieten soll. Das Thema wird am Donnerstag im Landtag beraten.

„Ob im Sportverein oder der Freiwilligen Feuerwehr, ob im Kulturverein, in der Demokratiebildung oder im Kleingartenverein: Ehrenamt ist der Kit unserer Gesellschaft“, sagte Fraktionsvize Thomas Lippmann.