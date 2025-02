Der Linke-Kandidat Ferat Koçak tritt in Neukölln zum ersten Mal zur Bundestagswahl an - und ist erfolgreich. Bei den Erststimmen holt er das beste Ergebnis.

Linke-Kandidat kommt für Neukölln direkt in den Bundestag

Linke-Politiker Ferat Koçak liegt in seinem Wahlkreis auf Platz eins. (Archivbild)

Berlin - Bei der Bundestagswahl hat der Linken-Politiker Ferat Koçak in seinem Wahlkreis in Neukölln die Konkurrenz hinter sich gelassen. Er erreichte laut Bundeswahlleitung 30,0 Prozent der Erststimmen und kommt als direkt gewählter Abgeordneter in den Bundestag.

Damit setzte sich Koçak mit Abstand gegen den SPD-Kandidaten Hakan Demir (18,8 Prozent) durch, der das Direktmandat zuletzt gewonnen hatte. CDU-Generalsekretärin Ottilie Klein kam auf 19,7 Prozent.