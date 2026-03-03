Die Linke fordert die Regierung auf, die in Sachsen lebenden Iraner zu schützen. Ein Abschiebestopp wäre das Mindeste, heißt es.

Dresden - Die Linken in Sachsen fordern einen sofortigen Abschiebestopp in die Länder des Nahen Ostens. Der Freistaat solle alle Möglichkeiten nutzen, hier lebende Iranerinnern und Iraner zu schützen, erklärte der Landtagsabgeordnete Nam Duy Nguyen in Dresden. Bomben würden keinen Frieden schaffen. Menschen in der Region müssten immer wieder Schutz in Bunkern suchen.

Nach Ansicht des Linke-Politikers sollte es selbstverständlich sein, alle landesrechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, um die in Sachsen lebenden Iraner zu schützen. „Das Mindeste wäre ein sofortiger Abschiebestopp in die Länder der Region.“ Erst in der vergangenen Woche seien 20 Menschen vom Flughafen Halle/Leipzig in das Nachbarland des Iran Afghanistan abgeschoben und dem „Terrorregime“ der Taliban ausgeliefert worden, während sich ein Krieg mit Pakistan entwickelt habe. „Regierungen sind der Menschlichkeit verpflichtet!“