Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss wochenlang auf Kapitän Thorben Hoffmann verzichten. Der Torwart des abstiegsbedrohten Clubs hatte sich bei einem Trainingsunfall eine Hüftverletzung zugezogen und werde in den kommenden Wochen in München ein Rehaprogramm absolvieren, teilte der Verein mit. Der 26-Jährige soll im Laufe des Monats die Belastung steigern und dann schrittweise ins Training integriert werden. Ein Comeback im April ist denkbar, teilte der Club mit.