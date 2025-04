Halle - Bei einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Linienbus ist in Halle (Saale) ein Schaden von 115.000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Der Bus sei zudem gegen die Wand einer Schwimmhalle geprallt, hieß es. Bei dem Unfall am Dienstagabend waren neun Menschen im Alter von 17 bis 79 Jahren verletzt worden. Dabei handele es sich um sieben Fahrgäste des Busses, den Busfahrer sowie den Fahrer der Straßenbahn. Alle seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Der Bus sei auf der Nietlebener Straße in Richtung Dölau unterwegs gewesen, als es an einer Kreuzung zur Kollision mit der Straßenbahn gekommen sei. Der Bus fuhr den Angaben nach über die Gegenfahrbahn sowie über einen Grünstreifen und kam mit dem Aufprall gegen die Wand der Schwimmhalle zum Stehen. Aufgrund des Unfalls war die Kreuzung voll gesperrt und es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.