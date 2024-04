Osterburg (Altmark)/Stendal - Ein Linienbus ist in Osterburg (Altmark) in Brand geraten und ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Stendal am Dienstag mitteilte. Der Fahrer hatte die Fahrgäste gebeten, rasch das Fahrzeug zu verlassen. Das Feuer in dem Bus war aus zunächst nicht geklärter Ursache am Montagnachmittag im Ortsteil Wolterslage im Landkreis Stendal ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand. Es sei ein Schaden „im fünfstelligen Bereich“ entstanden, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelte.