Seit rund 20 Jahren sind Jan Josef Liefers und Anna Loos verheiratet. In einem Interview geben die beiden Tipps, wie man es miteinander aushält - und was im Streitfall helfen kann.

Berlin - Schauspieler Jan Josef Liefers (61) hat einen ungewöhnlichen Beziehungstipp. Gemeinsam mit seiner Frau Anna Loos (55) gab er dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ ein Interview, in dem die beiden Schauspieler über die Herausforderungen von Liebesbeziehungen sprachen. Liefers kündigte an einer Stelle einen „Bombentipp“ an.

„Achtung: Wenn Streit beginnt, beide sofort nackt ausziehen, ins Bett legen und dort weiter streiten“, sagte der „Tatort“-Schauspieler. „Man kann sich unmöglich nackt im Bett liegend genauso streiten wie angezogen in der Küche. Probiert es aus, ich freue mich schon auf die Dankschreiben!“

Die beiden sind seit 2004 verheiratet. Sie habe lange gedacht, dass Heiraten nur ein Wisch sei und sich an der Beziehung erst mal nichts tue, erzählte Loos, die auch Sängerin ist. „Aber als wir geheiratet haben, hat sich mein Gefühl dazu sofort verändert. Eine Ehe ist noch mal ein ganz anderes Agreement.“

Wozu die beiden noch raten

Liefers sagte, mit dem Übergang von „Mal gucken, wie lange es läuft“ zu „Ich unterschreibe rechtsverbindliche Dokumente und committe mich offiziell“ gehe das Abenteuer eigentlich erst richtig los. „Darauf sind, glaube ich, die meisten gar nicht richtig vorbereitet – wir waren das auch nicht.“

Ein weiterer Tipp des Paars: sich einmal pro Woche zusammensetzen, dann erzählt jeder 30 Minuten, ohne unterbrochen zu werden. Man dürfe nur über sich und nicht das Gegenüber sprechen, sagte Loos. Liefers sprach von einer völlig neuen Erfahrung des Zuhörens und Redens.

Die beiden touren derzeit mit einer Lesung von Nick Hornbys „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“.