Braunschweig - Trainer Torsten Lieberknecht von Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 drückt seinem langjährigen Club Eintracht Braunschweig im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga die Daumen. Die Eintracht werde es schaffen, weil „die Zuversicht immer eine Chance verdient hat“, sagte der 49-Jährige in einer Umfrage der „Braunschweiger Zeitung“ (Samstag). Der Club sei immer „mit einer super Fan-Unterstützung unterwegs“.

Die Braunschweiger gehen mit einem Vorsprung von zwei Punkten auf den Relegationsplatz in das letzte reguläre Saisonspiel beim FC Hansa Rostock (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky). Sollte der Aufsteiger am Sonntag gewinnen, hätte er den Klassenerhalt sicher. Im Falle einer Niederlage und gleichzeitigen Siegen des Tabellen-15. 1. FC Nürnberg und des Tabellen-16. Arminia Bielefeld würde die Eintracht aber auf den Relegationsplatz zurückfallen.

Lieberknecht war 15 Jahre lang Spieler, Vorstandsmitglied und Trainer in Braunschweig. 2013 führte er den Club zum einzigen Bundesliga-Aufstieg der vergangenen 40 Jahre. Bei der Eintracht arbeitete er eng mit dem damaligen Sportdirektor Marc Arnold zusammen, der am Sonntag ebenfalls an den Klassenerhalt des Traditionsvereins glaubt.

„Das Trainerteam um Michael Schiele macht unter nicht immer einfachen Umständen einen guten Job“, sagte der heutige Geschäftsführer des Chemnitzer FC. „Ich drücke die Daumen, denn ein Klassenerhalt der Eintracht ist wichtig für die Stadt und die Region.“