Lüneburg - Die Premierenlesung mit Sebastian Fitzek beim 14. Lüneburger Krimifestival ist bereits nach wenigen Stunden ausverkauft gewesen. Zum weltweiten Erscheinungstag wird Fitzek am 25. Oktober (20.00 Uhr) vor Tausend Krimifans im Audimax der Leuphana Universität aus seinem neuesten Thriller „Die Einladung“ lesen, der in einem einsamen Hotel in den Alpen spielt. Der 51-Jährige ist zum vierten Mal in der Hansestadt dabei. „Seine Lesungen gehen über 70 bis 90 Minuten, danach signiert er meist stundenlang“, sagte Sylvia Anderle vom Veranstalter Lünebuch am Dienstag.

Fast ausverkauft war auch schon der Abend in der Kunsthalle am 1. November (20.00 Uhr) mit Schriftsteller Sven Stricker. Er liest aus „Sörensen sieht Land“, dem vierten Fall seiner Serie um den Kommissar. Aus Schweden kommt Tove Alsterdal am 30. Oktober (20.00 Uhr) in die Ritterakademie. „Nebelblau“ ist der Abschluss der Trilogie um die Kommissaranwärterin Eira Sjödin. Jede Lesung vom 25. Oktober bis zum 6. November findet an einem anderen Ort statt.