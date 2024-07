Während der EM waren die Hotels in Leipzig fast ausgebucht. Einige Kundengruppen mieden jedoch auch die Stadt.

Leipzig - Viele Hotels in Leipzig haben von der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft profitiert. „Die Branche konnte insgesamt höhere Margen als sonst üblich erzielen“, sagte der Vorsitzende der Leipziger Hotel Alliance, Axel Erhardt. Dies sei unter anderem auf die vergleichsweise höheren Übernachtungskosten während des Turniers zurückzuführen. Während der Spieltage in der Messestadt seien die Betten in den meisten Hotels mindestens zu 90 Prozent ausgebucht gewesen. Zudem hätten die Stadt, das Land und schlussendlich auch die Hotels von einem Image-Gewinn profitieren können.

Die Zahl der Hotelgäste sei allerdings im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich geblieben, „da die EM auch Geschäft verdrängt hat“, sagte Erhardt weiter. So hätten einige Kundengruppen aufgrund des Turniers und den dadurch zu erwartenden höheren Preisen und Auslastungen die Stadt gemieden.

Die Hotel Alliance ist ein Zusammenschluss von großen Hotels in der Stadt, die Erhardt zufolge derzeit 7190 Zimmer anbieten.

Leipzig war eine von zehn deutschen Städten, in denen Spiele der Fußball-EM ausgetragen wurden. Neben den drei Gruppenspielen im Juni wurde auch das Achtelfinale zwischen Österreich und der Türkei (1:2) im Leipziger Stadion ausgetragen.

Auch die Gastronomie wurde durch die EM belebt. Der Hotel- und Gaststättenverband Sachsen zog jüngst eine insgesamt positive Bilanz. Alleine auf der Fanzone auf dem Leipziger Augustusplatz strömten zur Halbzeit der EM 175.400 Fans. Es brauche noch mehr solcher Events, betonte der Geschäftsführer Axel Klein.