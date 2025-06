Leipzig - RB Leipzigs Verteidiger Jonathan Norbye wird in der kommenden Saison an Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld ausgeliehen. Das teilte der sächsische Erstligist mit. Der 18-jährige Norweger war zuletzt Kapitän der Leipziger U19-Mannschaft. „Jonny hat bei uns in den letzten zwei Jahren eine tolle Entwicklung genommen. Nun ist es wichtig, dass er Spielzeit bei den Profis sammelt, um die nächsten Schritte zu gehen“, sagte RB-Sportchef Marcel Schäfer.

Der 1,94 Meter große Innenverteidiger Norbye kam 2023 von Alta IF aus Norwegen nach Leipzig und absolvierte für die U17 und U19 45 Partien. Am letzten Spieltag der Saison 2023/2024 sammelte er beim 2:2 in Frankfurt nach Einwechslung seine ersten Bundesligaminuten und stand in der Folge mehrfach im Kader der ersten Mannschaft. Im April 2025 unterzeichnete er bei RB seinen ersten Profivertrag bis 2028.