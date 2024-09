Am Morgen brennen mehrere geparkte Lkw am Rand von Leipzig. Die Polizei geht dem Verdacht der Brandstiftung nach.

Leipzig-Lindenthal: Drei Lkw in Flammen

Drei Lastwagen brennen in den frühen Morgenstunden am Rand von Leipzig, die Feuerwehr löscht. (Symbolbild)

Leipzig - Drei nebeneinanderstehende Lastwagen haben auf einem Parkplatz in Leipzig-Lindenthal gebrannt. Laut Polizei soll das Feuer in den frühen Morgenstunden am mittleren der drei Lkw aus bislang unbekannten Gründen ausgebrochen sein. Zwei Fahrzeuge brannten vollständig aus.

Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Die Polizei geht dem Verdacht auf Brandstiftung nach.