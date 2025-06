Leipzig im Pokal samstags in Sandhausen - Dynamo am Montag

Leipzig - RB Leipzig muss in der ersten Rundes des DFB-Pokals beim SV Sandhausen an einem Samstag antreten. Das teilte der DFB mit. Anpfiff am 16. August ist um 15.30 Uhr. Dynamo Dresden muss gegen Erstligisten FSV Mainz an einem Montagabend spielen. Das Spiel am 18. August in der Elbestadt startet um 18.00 Uhr.

Sachsen-Anhalt-Landespokalsieger Hallescher FC spielt gegen den FC Augsburg mit Neu-Trainer Sandro Wagner am Sonntag, dem 17. August um 18.00 Uhr. Der sächsische Landespokalsieger 1. FC Lok Leipzig, Nachfolger des ersten deutschen Meisters 1903, empfängt den FC Schalke 04 ebenfalls am Sonntag (15.30 Uhr). Zeitgleich spielt der thüringische Landespokalsieger ZFC Meuselwitz gegen den Zweitligisten Karlsruher SC.

Magdeburg startet als erstes Team

Zweitligist 1. FC Magdeburg muss mit dem neuen Trainer Markus Fiedler beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken zuerst antreten. Die Begegnung wird bereits am Freitag, dem 15. August um 18.00 Uhr, angepfiffen.

Die erste Pokalrunde ist für den 15. bis 18. August festgelegt. Meister Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart steigen erst am 26. oder 27. August ins Turnier ein. Das Pokal-Endspiel findet in der kommenden Saison am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion statt.