Venedig - Die große Promi-Hochzeit in Venedig steht kurz bevor: Auf dem Marco-Polo-Flughafen landen die Privatjets nun im Stundentakt. Bis Freitag werden mehr als 100 Sonderflüge erwartet - sie alle kommen zur Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Vor der Kulisse des Dogenpalastes liegen auch schon mehrere Jachten im Wert von vielen Millionen Euro vor Anker. Manche Leute lassen sich sehr ungern davon abbringen, ihren Reichtum zur Schau zu stellen.

Wegen der Hochzeit des zweit- oder drittreichsten Mannes der Welt - so genau weiß das bei einem geschätzten Vermögen um die 220 Milliarden Dollar niemand - mit der früheren TV-Moderatorin Laura Sánchez ist Venedig am Limit. Zu den ohnehin mehr als 100.000 Touristen jeden Tag kommen bis zum Wochenende 200 vermeintlich superwichtige Partygäste hinzu, die besonderen Schutz und Pflege benötigen.

Viel Polizei und Militär in der Stadt

Angesichts des Kriegs im Nahen Osten ist die Sorge vor Terrorangriffen gerade wieder groß. Im Judenviertel der Stadt steht nun fast an jeder Ecke Polizei und Militär. Auf einigen Dächern sollen auch Scharfschützen postiert sein. Und in der Gedankenwelt von Terroristen wäre vermutlich auch die Feier eines der weltweit bekanntesten Kapitalisten, inzwischen auch Förderer von US-Präsident Donald Trump, ein lohnendes Ziel.

Deshalb mussten Bezos und Sánchez - er 61, sie 55, beide schon einmal verheiratet, aus den ersten Ehen sieben Kinder - auf Drängen der italienischen Behörden praktisch in letzter Minute das Programm ändern, obwohl hoch bezahlte Hochzeitsveranstalter daran seit Monaten gearbeitet hatten. Die Festivitäten, die bis Sonntag dauern, sind nach wie vor auf verschiedene Veranstaltungsorte in der gesamten Stadt verteilt. Aber nun eben auf andere.

Trauung soll auf Insel San Giorgio Maggiore über die Bühne gehen

Die Trauung soll weiterhin auf der Insel San Giorgio Maggiore stattfinden, direkt gegenüber dem Dogenpalast, im Garten eines ehemaligen Benediktinerklosters. Der Zugang zu dem Gelände, das heute einer Stiftung gehört, ist bereits abgesperrt. Ohne Sonderausweis kommt keiner mehr durch. Der Empfang der Gäste am Donnerstagabend wurde allerdings vom Stadtstrand Lido ins Kloster Madonna dell'Orto verlegt. Unklar ist noch, was aus dem großen Feuerwerk wird.

Die große Abschlussparty am Samstagabend soll nun auf einem alten Werftgelände im Arsenale-Viertel stattfinden. Die Hallen dort können besser überwacht werden als der zuvor geplante Veranstaltungsort Scuola Grande della Misericordia. Auch die Zufahrt mit Wassertaxis und privaten Jachten ist einfacher dorthin und leichter zu kontrollieren. Selbst Bezos' Superjacht „Koru“ käme gerade noch so durch die Hafeneinfahrt.

Superjacht „Koru“ soll nicht nach Venedig kommen

Im Moment allerdings sieht es so aus, als müsste der Amazon-Gründer darauf verzichten. Die italienischen Behörden machten dem Amerikaner deutlich, dass es in diesen Tagen wohl keine gute Idee wäre, mit seinem 500-Millionen-Dollar-Schiff in Venedig vor Anker zu gehen. Nicht nur wegen der Terrorgefahr, auch weil verschiedene Gruppen unter dem Motto „No Space for Bezos“ („Kein Raum für Bezos“) gegen ihn mobil machen. Sie feiern die Programmänderungen jetzt schon als Erfolg.

In der Bevölkerung sind die Meinungen geteilt. Manche freuen sich über all die Prominenten und die Zusatzeinnahmen für die Stadt. Der Präsident der Region, Luca Zaia, fabulierte im Lokalblatt „Il Gazzettino“ sogar von einem Imagegewinn im Wert von 2,5 Milliarden Euro. Andere ärgern sich mächtig. „Da muss sich keiner wundern, wenn der Eindruck entsteht, Venedig sei käuflich“, sagt Grazia Borgobello, eine von nur noch 50.000 Einheimischen. „Wir behandeln die Stadt als sei das Disneyland.“

Erste Gäste bereits da: Ivanka Trump mit Familie

Ungeachtet aller Debatten trudelt nun die Hochzeitsgesellschaft ein. Als eine der Ersten wurde US-Präsidententochter Ivanka Trump mit Familie gesichtet, die gleich auf Shoppingtour ging. Auf der Gästeliste stehen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - nach Medienberichten auch Barbra Streisand, Oprah Winfrey, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio und Orlando Bloom. Aus der Geschäftswelt sollen unter anderem Bill Gates (Microsoft) und Eric Schmidt (Google) dabei sein. Zudem wird über Auftritte von Lady Gaga, Elton John und Mick Jagger spekuliert.

Die beiden Hauptpersonen hingegen ließen noch auf sich warten. Vor dem Fünf-Sterne-Hotel „Aman“ am Canal Grande - wo vor einigen Jahren auch schon Hollywood-Star George Clooney und die Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin die Hochzeitsnacht verbrachten und danach Fußballer Bastian Schweinsteiger und Tennisspielerin Ana Ivanovic - lungerten die Paparazzi zunächst noch vergebens herum.

Die aktuellsten Bilder von Bezos und Sánchez zeigen die beiden an Bord einer Jacht, wie sie ausgelassen eine Schaumparty feiern: Die ersten Feiern laufen offensichtlich schon. Für die eigentliche Hochzeit, verteilt auf drei Tage, sollen nach Medienberichten für Sánchez nicht weniger als 27 Kleider bereitliegen. Die Gesamtkosten für die Feiern werden von italienischen Zeitungen auf 15 bis 30 Millionen Euro geschätzt.