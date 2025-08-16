Er sollte die Köpenicker stärker machen, doch er wurde zum Bankdrücker. Deshalb wollte Benes unbedingt weg.

Berlin - Der 1. FC Union Berlin und Mittelfeldspieler Laszlo Benes gehen nach nur einem Jahr Zusammenarbeit vorerst wieder getrennte Wege. Der vor zwölf Monaten als Hoffnungsträger gekommene Slowake wechselt auf Leihbasis vom Fußball-Bundesligisten zum türkischen Erstligisten Kayserispor. Dem Vernehmen nach sollen die Türken keine Kaufoption haben und auch keine Leihgebühr zahlen.

Den Weggang von Benes kann man als erzwungene Flucht sehen, denn er wollte unbedingt die Köpenicker verlassen. Der 27-Jährige, der in der Bundesliga auch für Borussia Mönchengladbach und den FC Augsburg aktiv war, kam bei den Berlinern nur auf 25 Pflichtspieleinsätze und erzielte dabei lediglich zwei Tore.

Der kreative Antreiber, als den man ihn vom Hamburger SV holte, wurde er bei den Hauptstädtern nicht. Sowohl unter Bo Svensson als auch unter Steffen Baumgart war er ein kaum beachteter Bankdrücker.