Berlin - Ein Leichtfahrzeug hat am Freitagmorgen in Berlin-Charlottenburg gebrannt. Das Auto brannte völlig aus und zwei weitere geparkte Wagen wurden am Heck beschädigt, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte.

Der Besitzer des Autos hatte laut Polizei um 5.00 Uhr morgens einen lauten Knall gehört und vom Fenster aus seinen brennenden Wagen gesehen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. In Berlin brennen immer wieder Autos.