Halle - Im öffentlichen Dienst der Kommunen und des Landes Sachsen-Anhalt sind zuletzt etwas mehr Menschen tätig gewesen. Am 30. Juni 2023 seien es 113.570 Beschäftigte gewesen und damit 570 mehr als im Vorjahr, teilte das Statistische Landesamt in Halle am Freitag mit. Fast ein Drittel arbeiteten demnach in Teilzeit. Der Altersdurchschnitt lag bei 45,9 Jahren, der Frauenanteil bei 64,4 Prozent.