In Berlin und Brandenburg bleibt es nachts frostig, tagsüber zeigt sich das Wetter von seiner freundlicheren Seite.

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg wird es in den Morgenstunden frostig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Morgen mit Temperaturen um minus zwei Grad, vereinzelt kann es dabei glatt werden. Im Tagesverlauf sorgt ein Hochdruckgebiet für mildere Luft: Die Temperaturen steigen auf vier bis acht Grad, dazu bleibt es trocken und sonnig.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen zwar Wolken auf, Niederschläge werden jedoch nicht erwartet. Die Temperaturen fallen erneut auf null bis minus zwei Grad. Der Mittwoch beginnt zunächst sonnig, im Laufe des Tages nimmt die Bewölkung zu. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und sieben Grad.