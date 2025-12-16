Wenn es hierzulande kalt und ungemütlich wird, wird es Zeit für die Urlaubsplanung. Was Menschen aus Bremen und dem Nordwesten für die Buchung ihrer Flüge wissen sollten.

Zeit für die Urlaubsplanung: Menschen aus dem Nordwesten können ab sofort ihre Flüge ab Bremen buchen. (Archivbild)

Bremen - Wer in diesem Sommer von Bremen aus in den Urlaub fliegen möchte, kann ab sofort seine Flüge buchen. Reisende können vom Bremer Flughafen 22 Ziele im In- und Ausland ansteuern, wie die Betreiber mitteilten. Der neue Fahrplan gilt ab Ende März.

Zum ersten Mal können Urlauberinnen und Urlauber von Bremen aus direkt in die türkische Stadt Bodrum am Ägäischen Meer fliegen. Auch vier weitere Ziele in der Türkei sind ab der Hansestadt erreichbar: die Hauptstadt Istanbul und den Flughafen Sabiha Gökcen auf der asiatischen Seite des Bosporus, Antalya an der Türkischen Riviera sowie die Hafenstadt Izmir an der Ägäisküste.

Mallorca bleibt das Top-Reiseziel

Das beliebteste Reiseziel am Flughafen Bremen sei Mallorca, teilte der Flughafenbetreiber mit. Drei Airlines nehmen demnach mehrmals am Tag Kurs auf die Baleareninsel. Wer lieber Urlaub auf den Kanarischen Inseln machen möchte, kann ab Bremen nach Fuerteventura fliegen. In den Süden Spaniens geht es ohne Umstiege nach Málaga oder Alicante.

Auch eine Reise nach Griechenland, Kroatien oder Tunesien ist von Bremen aus möglich. Flugzeuge steuern ab Bremen die Inseln Kreta und Rhodos, die kroatische Hafenstadt Zadar sowie die tunesische Küstenstadt Monastir an. Weitere Reiseziele finden Urlauberinnen und Urlauber auf der Homepage des Bremer Flughafens.