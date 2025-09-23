Seit dem Brand in einem Zweifamilienhaus in Pinneberg bei Hamburg wird ein neun Jahre altes Mädchen vermisst. Nun haben Einsatzkräfte eine Leiche geborgen.

Pinneberg - Nach dem Brand eines Zweifamilienhauses in Pinneberg bei Hamburg ist eine Leiche in der Ruine gefunden worden. Ob es sich dabei um das vermisste neunjährige Mädchen handelt, ist unklar. Über Identität und Todesursache könnten noch keine Angaben gemacht werden, teilte die Polizei mit.

Das Feuer brach bisherigen Erkenntnissen zufolge am Montagabend gegen 23.00 Uhr vermutlich im oberen Bereich des Hauses aus. Im Ober- und Dachgeschoss wohnte die Familie des Mädchens. Die 42 und 41 Jahre alten Eltern sowie der 14-jährige Bruder konnten mit Hilfe von Nachbarn aus dem Gebäude gerettet werden. Sie wurden verletzt. Eine 76 Jahre alte Bewohnerin aus dem Erdgeschoss habe sich unverletzt ins Freie retten können.

Brandursache noch unklar

Das Gebäude konnte wegen akuter Einsturzgefahr zunächst nicht betreten werden. Die Suche nach dem Mädchen gestaltete sich daher schwierig.

Der Feuerwehr zufolge schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits Flammen aus den Fenstern im ersten Stock und im Dachgeschoss. Auch wegen des Feuers sei es zunächst nicht möglich gewesen, in die Brandwohnung zu gehen. Es waren bis zu 120 Einsatzkräfte vor Ort.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf mindestens 500.000 Euro belaufen, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache war zunächst weiter unklar.