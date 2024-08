In einer Kleingartenanlage in Salzgitter bricht ein Feuer aus. Später wird eine Leiche gefunden. Der Fall wirft noch viele Fragen auf.

Salzgitter - Eine Leiche ist nach einem Feuer in einer Kleingartenanlage in Salzgitter gefunden worden. Die Identität der Person ist noch unbekannt, wie die Polizei mitteilte. Auch was den Brand am Dienstag auslöste, muss den Angaben nach noch ermittelt werden.

Das Feuer brach demnach am Dienstag in einer Laube einer Parzelle beim Kleingartenverein Thiele aus. Wieso sich die Person dort aufhielt, ist ebenfalls noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig habe die Ermittlungen übernommen.