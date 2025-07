Was in einer Gartenlaube bei Lehrte geschah, ist noch unklar. Sicher ist nur: Am Ende liegt ein Mensch tot in den Trümmern.

Leiche nach Brand in Gartenlaube bei Lehrte gefunden

Lehrte - Nach einem nächtlichen Brand in einer Gartenlaube bei Lehrte ist eine bislang unbekannte Person tot aufgefunden worden. Das Feuer brach am frühen Morgen an einem Feldweg nördlich des Lehrter Ortsteils Immensen aus, wie die Polizei mitteilte.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 4.45 Uhr den Notruf gewählt. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand die Laube in Vollbrand. In der Nähe befand sich ein abgestelltes Auto. Nach dem Löschen des Feuers entdeckten Einsatzkräfte in den Trümmern eine Leiche.

Die Identität der toten Person ist bislang unklar, ebenso die Ursache für den Brand und den Tod. Der Zentrale Kriminaldienst Hannover hat die Ermittlungen übernommen.