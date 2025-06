Chemnitz - In den Überresten einer vollständig niedergebrannten Gartenlaube in Chemnitz haben Einsatzkräfte am frühen Morgen eine tote Person gefunden. Kurz vor fünf Uhr waren Feuerwehr und Rettungskräfte zu dem Brand in einer Kleingartenanlage alarmiert worden, wie die Polizei mitteilte. Die Laube stand beim Eintreffen bereits in vollem Umfang in Brand.

Die Identität der verstorbenen Person ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt nun nicht nur, wie es zu dem Feuer kam, sondern auch, wie der Mensch ums Leben kam. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.