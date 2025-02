Ein Einfamilienhaus steht in Flammen. Nach dem Löscheinsatz macht die Feuerwehr eine schockierende Entdeckung.

Leiche nach Brand in Chemnitz gefunden

Chemnitz - Ein Mensch ist nach einem Brand in einem Ortsteil von Chemnitz tot geborgen worden. Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Die Identität sei noch ungeklärt, hieß es weiter. Zuerst hatte der „MDR“ berichtet.

Am Mittwochmorgen war aus bisher unbekannten Gründen Feuer in einem Einfamilienhaus in Chemnitz-Reichenhain ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, doch das Gebäude brannte vollständig nieder. Später entdeckte man den Leichnam. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen seien eingeleitet worden, jedoch verzögere das einsturzgefährdete Haus die Untersuchungen, hieß es von der Polizei.