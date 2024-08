In Leipzig finden Passanten einen leblosen Körper im Wasser. Die Identität und die Todesursache sind noch unbekannt.

Leiche in Leipziger Elster geborgen - Identität unklar

Leipzig - Eine Leiche ist in der Leipziger Elster geborgen worden. Passanten hatten den leblosen Körper im Wasser am unteren Elsterwehr entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die Identität des verstorbenen Menschen sei bislang nicht geklärt. Auch über die Todesursache und den Zeitpunkt des Todes konnten die Beamten bisher keine Angaben machen. Der Leichnam wurde zur weiteren Untersuchung in die Rechtsmedizin überführt. Die Polizei ermittelt.