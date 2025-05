Dresden/Laußnitz - Im Fall des gewaltsamen Todes einer 21-Jährigen am vergangenen Sonntag in einem Waldstück nordöstlich von Dresden gibt es einen Zusammenhang zu einer illegal in der Nähe veranstalteten Techno-Party. „Es ist davon auszugehen, dass sowohl der 16-jährige Beschuldigte als auch das 21-jährige Opfer der Tat an der Veranstaltung teilgenommen haben“, teilte die Dresdner Staatsanwaltschaft mit. Sie übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts des Totschlags, da der Jugendliche seinen Wohnsitz im Zuständigkeitsbereich der Behörde hat.

Zeugenaufruf an Partygäste

Nach bisherigen Erkenntnissen feierten am Samstagabend vergangener Woche junge Menschen bis in den nächsten Morgen hinein zu Techno-Musik in dem von der Bundesstraße 97 durchquerten Waldgebiet zwischen Ottendorf-Okrilla und Laußnitz im Landkreis Bautzen.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion Görlitz bitten daher nun alle Personen, die daran teilgenommen haben, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 03581/4685000 zu melden.

Für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät

Von Anwohnern wegen Ruhestörung alarmierte Polizisten lösten in dieser Nacht zwei Techno-Partys mit insgesamt 200 jungen Menschen in der Laußnitzer Heide auf. Nicht weit entfernt entdeckten sie dann die Leiche der 21-Jährigen. Für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät, sie verblutete aufgrund von Stichverletzungen. Unweit vom Fundort, der auch der Tatort war, nahmen die Beamten nach einem Zeugenhinweis den Teenager fest. Ein Richter ordnete am Tag danach die einstweilige Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an.

Zum genauen Tatgeschehen, Motiv und Hintergründen geben die Behörden derzeit keine Auskunft. Mit Verweis auf die schutzwürdigen Interessen des Verdächtigen ist auch nichts Näheres zur Identität der jungen Frau und des 16-Jährigen zu erfahren - aber die beiden kannten sich.